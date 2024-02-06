Пономарёв: «Если Акинфеев в дальнейшем не хочет кататься на коляске, ему надо заканчивать карьеру»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв призвал капитана «армейцев» Игоря Акинфеева поскорее завершить карьеру. Напомним, 37-летний ветеран выступает за ЦСКА с 2003 года.

«Если он в дальнейшем не хочет кататься на коляске, то в скором времени ему надо заканчивать карьеру», – цитирует Пономарёва Betonmobile.ru.

Владимир также выразил мнение, что в случае завершения карьеры опытный Акинфеев наверняка останется в московском ЦСКА и будет работать тренером голкиперов. В этом сезоне Игорь провёл 15 матчей в Российской премьер-лиге, в 5 из которых сохранил свои ворота сухими.