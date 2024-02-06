Гладилин: «Считаю, руководство «Спартака» грамотно поступает в ситуации с Джикией»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин похвалил руководство «красно-белых» за решение оставить центрального защитника Георгия Джикию до конца сезона. Напомним, ближайшим летом у футболиста истекает контракт с командой Гильермо Абаскаля.

«Это правильное решение. Я считаю, руководители клуба поступают грамотно в этом вопросе. И самому Георгию не нужно дёргаться и торопиться», – цитирует Гладилина издание Vprognoze.

Джикия в этом розыгрыше РПЛ провёл 6 матчей, где не отметился голевыми действиями. Ранее сообщалось, что Джикия в январе отказался от перехода в «Ростов» и «Локомотив».