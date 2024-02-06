В агентстве Коррея допустили переход футболиста в российский клуб

В агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы защитника «Шавиша» Жоау Коррея, высказались о возможном переходе 27-летнего футболиста в российский клуб.

«Сейчас из России никто не обращался, но Жоау хотел бы попробовать свои силы в РПЛ. Трансфер возможен», — цитирует представителя игрока «РБ Спорт».

В текущем сезоне Коррея провёл за «Шавиш» 19 матчей, в которых забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кабо-Верде в 700 тысяч евро.

Отметим, что после 20 туров текущего розыгрыша чемпионата Португалии «Шавиш» занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 14 набранных очков.