Олич: «Если «Бавария» следит за Файзуллаевым, то это говорит о его уровне»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился комментарием о возможном переходе нападающего «красно-синих» Аббосбека Файзуллаева в «Баварию».

«Если мюнхенцы следят за ним, то это говорит о его уровне, но ему важно проявить себя не только в нескольких отдельных матчах, но и на протяжении нескольких сезонов», — приводит слова Олича Metaratings.

Специалист отметил, что только после успешной игры Файзуллаева на протяжении нескольких лет можно будет говорить о переходе в большой европейский клуб.

В сезоне-2023/24 Файзуллаев сыграл в 18 встречах за ЦСКА, в которых дважды поразил ворота соперников и оформил девять ассистов.