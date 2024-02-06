Нападающий «Оренбурга» отказался от перехода в «Манчестер Сити»

Нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк признался, что мог перейти в «Манчестер Сити» до трансфера в российский клуб.

«Был вариант подписать контракт и сразу же уйти в аренду, что меня не устроило. Но если бы мне предложили играть за первую команду «Манчестер Сити», я бы, конечно, поехал в Англию», — приводит слова Гюрлюка «Матч ТВ».

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет два ассиста.

Контракт Гюрлюка с «Оренбургом» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость турецкого игрока в 800 тысяч евро.