Стало известно, сколько Чалов хочет зарабатывать в ЦСКА

Боссы московского ЦСКА ведут переговоры с нападающим Фёдором Чаловым относительно подписания нового трудового соглашения. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

Как стало известно журналисту, «армейцы» предлагают форварду заработную плату в размере от 2,5 до 3 миллионов евро. Переговорный процесс продолжается.

Чалов является воспитанником академии ЦСКА. За первую команду он выступает с 2016 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России 25-летний форвард провел 18 матчей, в которых отметился восемью голами и тремя ассистами.