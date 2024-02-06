Трансферная сага завершена — Ленини остаётся в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини не покинет кубанский клуб. Об этом сообщил агент футболиста Пьер Фернандес.

«Ленини остается в «Краснодаре». Клуб попросил большие деньги за аренду, поэтому мы решили, что Ленини останется в «Краснодаре» еще на два года», — приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее представитель Ленини неоднократно говорил о желании футболиста покинуть «Краснодар». Напомним, накануне появилась информация, что Ленини может перебраться в ОАЭ, однако сделка не состоялась.

В этом сезоне 27-летний Ленини появился на поле в 15 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и сделал один ассист.