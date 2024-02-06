Суд вынес наказание Промесу за нападение с ножом на брата

Апелляционный суд вынес вердикт по делу нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Игрок «красно-белых» совершил нападение на двоюродного брата и нанес ему ножевое ранение.

Согласно информации Voetball International, нидерландского футболиста обязали возместить пострадавшему родственнику ущерб. Пока размер денежной компенсации не установлен. При этом отмечается, что адвокат пострадавшего будет запрашивать солидную сумму компенсации.

Промес вернулся в «Спартак» в 2021 году. Квинси является одним из лучших футболистов команды.

В текущем сезоне чемпионата России 32-летний форвард провел 17 матчей, забил шесть голов и сделал шесть ассистов.