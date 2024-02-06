Витюгов уверен, что Пиняев ещё себя проявит

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов высказался об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Футболист он высокого уровня. Я уверен, что он себя еще проявит. Несмотря на все сложности, которые сейчас есть, связанные с трудностью попасть в европейский чемпионат», — приводит слова Витюгова Metaratings.

Игрок отметил, что желает уехать не только Пиняеву, но и всем футболистам, которых он знает.

Напомним, прошлым летом Пиняев перебрался из «Крыльев Советов» в «Локомотив» в январе 2023 года. В этом сезоне 19-летний нападающий провел 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и стал автором пяти ассистов.