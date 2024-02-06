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Костылев: «Мне не нравятся подковёрные игры, если Чалов хочет уйти из ЦСКА – пусть уходит» эксклюзив

06 Февраля 2024 • 12:52 Комментировать

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних новостях из стана «армейцев».

- В воскресенье Фёдор Чалов покинул расположение ЦСКА на сборах и вернулся в Москву, чтобы обсудить новый контракт с Евгением Гинером. Что для вас это означает?

- Эти подковёрные игры мне не нравится, но иногда такое бывает в клубах. Чалов наверняка хочет, чтобы ему повысили условия контракта, а ЦСКА, видимо, не намерен этого делать. Ну, не хочешь играть за «армейцев» – уходи.

- Просто ситуация необычная, когда игрока выдергивают в самый разгар сборов.

- Возможно, Чалов получил какие-то предложения от других клубов и не объявляет об этом, а едет в Москву ставить условия. Если не договорится с ЦСКА, тогда мы узнаем, куда он хочет уехать. Возможно, есть зарубежные варианты.

- Если все дело упирается в улучшение условий, он на них наиграл, если судить по первой части сезона?

- У Фёдора были и приличные игры, и вялые, когда он был незаметен. Так что сложно судить.

- Учитывая, что у Чалова теперь агент – иностранец, как пишут в СМИ, вероятно, он собирается уехать за рубеж?

- Да-да. Это возможно, раз он выбрал такого агента. Но надо понимать, куда ехать. Это должен быть хороший чемпионат, серьезная команда. Если ехать в клуб–аутсайдер и бороться за выживание, прогрессировать не получится. Надо уезжать под большие задачи, что-то выиграть, если ты веришь в свои силы. Но я не думаю, что Чалов может проявить себя в хорошем клубе.

- То, что у него был неудачный опыт в «Базеле», не смущает?

- Если Фёдор умный парень, он должен задуматься. Можно быть героем на словах, а что получится на деле, никто не знает.

- Если он уйдет, ЦСКА придется тяжело впереди?

- Наверное, тогда Федотов будет искать что-то новое, свежее. Возможно, найдет кого-то посильнее. А может молодому парню доверится, который сидел в запасе, а он выйдет и будет сильно прибавлять. Такое тоже случается.

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- Сегодня Дивеев приступает к работе в общей группе. Времени хватит, чтобы набрать форму до возобновления сезона?

- Хватит. Он подтянется. Это боевой парень. Единственное, ему будет непросто набрать форму, потому что он грузный, мощный. С такими габаритами всегда сложнее это делать. Но я верю, что у него получится. Он, наверное, уже так соскучился по футболу, что ускорит процесс восстановления.

- После возвращения из сборной Файзуллаева Федотов дал ему отдохнуть 10 дней, и Аббос присоединится к команде только на третьих сборах. Верное решение тренерского штаба?

- Думаю, у него будут проблемы, потому что он не отличается могучим здоровьем, тем более опыта нет. А свои хорошие качества можно проявить только когда позволяет функциональное состояние. Но в клубах каждый день врачи за этим следят. Аббос – старательный парень, очень хочет играть, и это видно. Но когда ты работаешь на пределе – это чревато травмами. Так что решение верное.

- Писали, что вратарь ЦСКА Помазун может перейти в «Спартак». Вы верите, что это возможно?

- Все может быть. В «Спартаке» все время идет текучка. Помазун неплохо проявлял себя. У него есть хорошие спортивные качества. Думаю, он составит конкуренцию Селихову и Максименко, если придет в «Спартак». Заставит их вкалывать.

Елена Григорьевская

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ЦСКА Москва Геннадий Костылев Фёдор Чалов ещё теги
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