Чернышов: «Джикия не мог за короткий период стать плохим игроком»

Экс-игрок московского «Спартака» Андрей Чернышов высказал мнение про защитника «красно-белых» Георгия Джикию.

«Хочется, чтобы он не страдал, а играл и приносил пользу. Не мог Джикия за короткий период времени стать плохим игроком: ещё недавно он был капитаном «Спартака» и основным игроком сборной», - передает слова Чернышова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Джикия является резервистом в «Спартаке». Центральный защитник в первой части игровой кампании провел всего девять поединков. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает грядущим летом.