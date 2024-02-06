Ещенко – о Джикии: «Он ещё не ушёл, пока что бессмысленно что-то говорить»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о возможном уходе защитника Георгия Джикии по окончании сезона.

Ещенко не верит, что агент игрока сказал правду, что россиянин покинет стан «красно-белых», если Гилермо Абаскаль продолжит работать.

«Моё мнение, что Джикия останется в команде. Сам Георгий должен выступить с заявлением. Он ещё не ушёл, пока что бессмысленно что-то говорить», - приводит слова Ещенко Metaratings.ru.

Напомним, что контракт 30-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня, и, по данным СМИ, руководство планирует обсудить его продление по окончании сезона.