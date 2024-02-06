Первый тренер Файзуллаева: «Бавария»? Если он продолжит работать, то большие команды будут следить за ним

Дмитрий Ан, который является первым тренером нападающего ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Баварии».

«Бавария» — это топ-клуб. Если Аббос не перестанет работать над собой, то я вполне допускаю, что большие команды продолжат интересоваться Файзуллаевым», — приводит слова Ана Metaratings.

Тренер отметил, что Файзуллаев отличается своим стремлением быть лучшим, у него всегда есть желание выделяться на фоне остальных.

В нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в 18 матчах в футболке ЦСКА, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет девять ассистов.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 20-летнего футболиста составляет четыре миллиона евро.