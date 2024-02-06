Каррера высказал мнение о ситуации Джикии в «Спартаке»

Итальянский специалист Массимо Каррера, поработавший в московском «Спартаке», поделился мыслями касательно ситуации защитника Георгия Джикии в «народной команде».

«Мне очень жаль, что сложилась такая ситуация!» - сказал тренер в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».

Срок действующего трудового договора между 30-летним футболистом и московским клубом истекает летом нынешнего года. Цвета столичного коллектива Джикия защищает с 2017 года. В текущем сезоне Георгий провел девять матчей во всех турнирах.

По итогам 18 туров чемпионата России «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице.