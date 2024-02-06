Заварзин: «Надо было давно убирать Абаскаля и не расставаться с Джикией»

Футбольный функционер Юрий Заварзин высказался о заявлении Вадима Шпинёва, который является агентом защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Ранее представитель футболиста заявил, что Джикия, вероятно, покинет «Спартак», если Гильермо Абаскаль останется на посту главного тренера команды.

«Еще никогда такого не было, чтобы агент призывал к смене тренера. Надо было тогда давно убирать Абаскаля и не расставаться с Джикией», — приводит слова Заварзина портал «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что Шпинёв думает о своем заработке, а не о будущем Джикии.

В текущем сезоне 30-летний футболист появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор Джикии со «Спартаком» истекает предстоящим летом. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в пять миллионов евро.