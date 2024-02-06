Агент Дивеева: «К возобновлению сезона Игорь, вероятно, будет готов выходить на поле»

Агент защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин высказался о состоянии своего клиента.

Агент отметил, что по плану игрок сегодня должен провести тренировку в общей группе.

«К возобновлению сезона, вероятно, будет готов выходить на поле. Посмотрим, как пойдет», - приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».

Напомним, что 24-летний футболист получил серьезную травму в матче за Суперкубок России против питерского «Зенита», после чего успешно перенес операцию, которая прошла в Германии, и с тех пор не появлялся на поле.

В первом туре после возобновления сезона подопечные Владимир Федотова сыграют против «Оренбурга» на «ВЭБ Арене».