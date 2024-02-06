Салихова: Если Абаскалю позволят уничтожить культ личности Джикии, то в будущем ни один игрок за него не пойдёт

Зарема Салихова, жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации с капитаном столичного клуба Георгием Джикией.

«Если руководство позволит Гильермо уничтожить, не побоюсь этого слова, культ личности Джикии, то в будущем ни один игрок не побежит ради Абаскаля ни с оторванными связками, как Маслов, ни на уколах и через боль, как Георгий», — заявила Салихова «Спорт-Экспрессу».

Как считает Салихова, ни один латинос не пойдет на такие жертвы за любые бонусы, потому что нельзя так относиться к своим героям.

Ранее агент Джикии заявил, что, скорее всего, защитник покинет «Спартак» предстоящим летом, если Абаскаль останется наставником команды.