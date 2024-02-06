Глеб – о «Крыльях Советов»: «Сейчас команда на правильном пути»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Александр Глеб оценил перспективы самарской команды.

Экс-игрок сборной Беларуси отметил, что, если будет стабильное финансирование, то его бывшая команда сможет бороться за призовые места, и игроки не будут хотеть уйти, ведь можно будет прогрессировать и в Самаре.

«Главное — стабильность, держать планку. Конечно, на это нужно время, но сейчас команда на правильном пути», - приводит слова Глеба «Чемпионат».

Напомним, что после 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице.