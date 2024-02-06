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Корнеев оценил трансферы ЦСКА

06 Февраля 2024 • 12:15 Комментировать

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Корнеев высказал свое мнение касательно трансферной политики руководства «армейского» клуба.

«Со стороны есть ощущение, что пока процесс поставлен на режим: «Авось, проскочим»! Мне трудно что-то добавить», - приводятся слова эксперта на страницах «Чемпионата».

После первой половины сезона чемпионата России ЦСКА набрал 28 баллов и занимает лишь седьмое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова отстают от лидирующего «Краснодара» на десять очков. В первом матче после зимней паузы «армейцы» на своем поле примут «Оренбург».

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