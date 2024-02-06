Футбольный функционер и селекционер Павел Стипид в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в московский «Спартак» 21-летнего коста-риканского нападающего Манфреда Угальде.

- Это же надо умудриться купить человека из ниоткуда. Что за клуб такой «Твенте», объясните мне. Обыкновенный середняк чемпионата Нидерландов. Отдали за Угальде 13 миллионов или сколько там. А всё почему? Потому что приехал человек новый, спортивный директор великий. Итальянец или испанец – я даже не знаю, кто. Сразу кричит, что влюблён в Россию и в Москву с первого взгляда. И засучивает рукава, чтоб побыстрее свои трансферы проворачивать. Потому что через полгода или год его и самого поменять могут.

Честно говоря, я выиграл у друзей спор на ящик коньяка. Они люди уже возрастные, все футбольные. Я им сказал, что за месяц «Спартак» с этим Амаралом успеет сделать смешную покупку. Так оно и случилось. Смешного Угальде в «Спартак» уже привезли – теперь я жду, когда ящик коньяка мне привезут, – рассказал Стипиди.

Контракт Манфреда Угальде со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2028 года.