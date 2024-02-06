В «Сочи» заявили, что ещё могут подписать игроков в зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о том, планирует ли клуб подписывать еще новичков в зимнее трансферное окно.

Спортивный функционер отметил, что, возможно, ещё будут приобретения, при этом он рассказал, что просматривали игроков из России.

«Однозначно бы не говорил, что мы работали только по зарубежному рынку. Интерес к российским игрокам есть и сейчас. На данный момент, если будут приобретения, мы о них объявим», - приводит слова Рубашко «Матч ТВ».

Напомним, что аутсайдер Российской премьер-лиги подписал шесть легионеров, а также арендовал у питерского «Зенита» защитника Дмитрия Чистякова.