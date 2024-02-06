Салихова: «Эшуорт доработает до окончания контракта, а вот Джикия не угодил»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о нынешней политике «красно-белых».

Салихова отметила, что руководство столичного клуба боится любых скандалов, поэтому готово на всё. Например, простить долги Шамилю Газизову или поздравить с днем рождения ветерана клуба Евгения Ловчева.

«И Эшуорт доработает до окончания контракта, а вот Джикия не угодил. Видимо, слишком яркий и сильный. Впоследствии будет особенно забавно слышать от руководства тосты в присутствии ветеранов про традиции, семью и преемственность поколений», - приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до лета этого года, и, по данным СМИ, руководство «красно-белых» не готово предлагать ему новый контракт до конца сезона.