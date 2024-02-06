Мюнхенская «Бавария» заинтересована в услугах полузащитника московского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, об этом сообщает спортивный юрист Антон Смирнов в своем телеграм-канале «Честность – не порок».

По данным источника, футболист приглянулся немецкой команде ещё по выступлениям за молодежную сборную Узбекистана, и сейчас за ним активно следит скаутская служба «Баварии».

Контракт Файзуллаева с «армейцами» рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

В текущем сезоне Файзуллаев принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и девятью результативными передачами партнёрам по команде.