Аршавин забраковал возможный трансфер «Зенита»

Бывший нападающий петербургского «Зенита», а ныне сотрудник клуба Андрей Аршавин поделился мыслями насчет возможного подписания защитника «Сочи» Артёма Макарчука.

«Ничего хорошего не думаю. «Зениту» надо обращать внимание на топ-футболистов и брать их. Если их брать не надо, то пускай выходит тот же Бардачев. Если что, он сыграет вместо Дугласа», - передает слова Аршавина телеканал «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что трансфер Макарчука обойдется «сине-бело-голубым» в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги защитник провел 17 матчей, в которых не отметился голевыми действиями.