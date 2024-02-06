Зарема – о Джикии: «Он и есть «Спартак», а не пришлые управляющие, идущие на поводу у тренера-мотылька»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила роль защитника Георгия Джикии в столичном клубе.

Салихова отметила, что игрок сборной России является Человеком с большой буквы, ведь он помогал финансово детям, а многие родители будут благодарны ему жизнь за его доброе сердце.

«Такие личности должны быть в клубе и после завершения карьеры. Он и есть «Спартак», а не пришлые управляющие, идущие на поводу у тренера-мотылька», - приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контракт 30-летнего футболиста с «красно-белыми» рассчитан до 30 июня.