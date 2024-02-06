Зарема – о возможном уходе Джикии: «Это трагедия для клуба»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о ситуации с защитником столичного клуба Георгием Джикией.

Салихова считает, что это история про травлю капитана «красно-белых», который всегда действовал в интересах команды, и отметила, что игрок сборной России является той составляющей, которая не дает клубу развалиться.

«Это трагедия для клуба, что в нем так распоряжаются людьми, которые отдаются «Спартаку» и посвящают ему всю свою жизнь. Можно найти защитника лучше по футбольным качествам, но он будет полным ничтожеством как личность», - приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца нынешнего сезона.