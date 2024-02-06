Полузащитник «Крыльев Советов» Витюгов: «Можно замахнуться и на топ-3»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов поделился ожиданиями от второй части сезона Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что всё будет зависеть от того, как пройдет зимняя трансферная кампания, так как ещё точно непонятно, кто уйдёт, а кто останется.

«Если у нас всё будет так, как сейчас есть, то можно замахнуться и на топ-3. Почему бы и нет? Но это будет очень тяжело», - приводит слова Витюгова Metaratings.ru.

По итогам первой части сезона подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице, уступая третьей позиции три балла. В первом туре после перерыва они сыграют на выезде против «Ростова».