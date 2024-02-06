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Зачем ещё один вратарь: «Спартак» решает не ту проблему, которая существует

06 Февраля 2024 • 13:25 Комментировать

В последнее время появились слухи, что «Спартак» может пополниться вратарём. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» удивляется этим разговорам, так как эта проблема не выглядит ключевой в игре «красно-белых».

«Спартак» ищет вратаря?

По данным ряда медиа, «Спартак» активно ищет нового вратаря. Среди потенциальных кандидатов называются Иван Ломаев из «Крыльев Советов», Илья Лантратов из «Локомотива» и Илья Помазун из «Урала» (принадлежит ЦСКА). От первого якобы уже отказались, в трансфер второго верится с трудом, а третий вроде близок к переходу в «Спартак». Был ещё интерес к Станиславу Агкацеву из «Краснодара», но «быки» не хотят расставаться с ним.

Напомним, что «Спартак» ещё летом умудрился использовать в игре сразу троих голкиперов: Александра Максименко, Илью Свинова и Александра Селихова. Правда, причиной тому были повреждения. По крайней мере Свинов, очевидно, был третьим номером. Максименко и Селихов друг друга меняли по готовности. Больше матчей провёл первый, но всё же нельзя однозначно сказать, на кого рассчитывает Абаскаль в большей степени.

Нужен ли «Спартаку» новый вратарь?

Откровенно говоря, кажется, что вот вопрос с вратарём точно не является для «Спартака» ключевым, требующим оперативного решения. В первой части сезона «красно-белые» пропустили 24 гола в Премьер-лиге в 18 матчах, что немало. Однако тут важно сравнить цифры с конкурентами. У «Динамо» в пассиве 22 мяча, у «Локомотива» – 23, у ЦСКА – 24. Московские клубы идут примерно вровень, при этом серьёзно отставая от «Краснодара» (14) и «Зенита» (17).

Результат «Спартака» не выглядит аномальным, если смотреть на другую статистику. В среднем количество ожидаемых пропущенных мячей за матч составляет 1,39. Грубо говоря, «красно-белые» примерно пропускают столько, сколько и должны, так что нельзя говорить, что команда прямо-таки страдает от плохой игры вратарей. Справедливости ради надо заметить, что у «Локомотива» и «Динамо» показатель хуже, а пропустили они меньше, но разница не столь значительна, чтобы винить в неуспехах «Спартака» вратарей.

Основная проблема «красно-белых» видится в построении обороны, которая допускает большое количество моментов у своих ворот. В этой ситуации «Спартаку» если и нужен вратарь, то настоящий волшебник, который будет творить чудеса в рамке, нивелируя все моменты. Грубо говоря, «красно-белым» нужен Селихов образца группового этапа Лиги чемпионов-2017, когда он своими сейвами спас дома ничью с «Ливерпулем» и не позволил «Севилье» реализовать свои моменты при равном счёте. Только «Спартаку» нужна такая игра в рамке буквально в каждом матче.

Есть ли на рынке подходящая кандидатура для «Спартака»?

Честно говоря, тут большие сомнения, что обсуждаемые кандидатуры прямо позволят качественно усилить вратарскую позицию. Ломаев, Лантратов и Помазун – неплохие вратари сами по себе, но едва ли прямо на голову выше Селихова или Максименко. Никаких чудес от них в рамке ждать не стоит. Будь у «Спартака» возможность подписать Матвея Сафонова из «Краснодара», в этом был бы смысл, а так с игровой точки зрения возникает много вопросов.

При этом вратари «Спартака» довольно молодые. Селихову весной исполнится 30 лет, Максименко – 26, что для голкиперов совсем не возраст, так что даже с точки зрения перспективы менять их смысла пока нет. Можно говорить, что «Спартак» страдает от травматичности голкиперов, что выглядит правдой. Однако наличие и Селихова, и Максименко, учитывая, что есть третий Свинов с опытом игры в Премьер-лиге, подсказывает, что вратарская бригада и так укомплектована.

Иными словами, приобретение вратаря кажется для «Спартака» сейчас некой избыточной мерой. Для улучшения обороны команде скорее пригодился бы профильный опорный полузащитник, которого нет уже много лет. Возможно, имеет смысл посмотреть кого-то в усиление центра обороны, где Алексис Дуарте не выглядит надёжно, при этом в запасе есть Георгий Джикия, чей статус непонятен, учитывая завершающийся контракт, а Никита Чернов тоже не отличается уверенным выступлением.

В общем, новый вратарь едва ли решит проблемы москвичей.

Вратарь ЦСКА Помазун близок к переходу в «Спартак»

Роман Андреев


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