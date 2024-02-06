Советник правления «Твенте» - об Угальде: «Он будет выступать в России на высшем уровне»

Советник правления «Твенте» Ян Стройер оценил перспективы нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде проявить себя в московском «Спартаке».

Спортивный функционер не думает, что у форварда могут возникнуть проблемы при адаптации, и думает, что он сможет освоиться в кратчайшие сроки.

«Это футболист с прекрасной ментальностью. Не сомневаюсь в том, что в «Спартаке» он будет выступать на высшем уровне», - приводит слова Стройера «РБ Спорт».

Напомним, что «красно-белые» заплатили за игрока 13 миллиона евро, а нидерландский также может получить два миллиона евро в виде бонусов.