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Кордова — о переходе в «Сочи»: «Для меня это отличный опыт в карьере»

06 Февраля 2024 • 09:24 Комментировать
Балтика
...
Сочи
03.03 19:00

Новичок «Сочи», нападающий Серхио Кордова, высказался о своём переходе в российский клуб.

Напомним, официально о трансфере Кордовы было объявлено вчера, 5 февраля. 26-летний футболист перешёл в «Сочи» из турецкого «Аланьяспора» на правах аренды.

«В ближайшее время я сделаю всё возможное, чтобы помочь своей команде достичь всех целей, которые запланированы! Для меня это отличный опыт в карьере. Я благодарю Бога, так как без него всё это было бы невозможно», — написал венесуэльский футболист в своих социальных сетях.

В текущем сезоне Кордова провёл за «Аланьяспор» 21 матч, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Отметим, что после 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Серхио Кордова

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