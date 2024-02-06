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Экс-тренер «ПСЖ» Галтье оценил уровень «Зенита»

06 Февраля 2024 • 09:21 Комментировать

Рулевой «Аль-Духаиля» Кристоф Галтье поделился мнением относительно уровня петербургского «Зенита».

«Зенит» - очень хорошая команда уровня Лиги чемпионов. Кого бы выделил из «Зенита»? Много хороших игроков из Латинской Америки, в том числе молодых. Но я бы выделил всю команду», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Накануне «Аль-Духаиль» и «Зенит» провели товарищескую встречу. Поединок завершился победой российского коллектива со счетом 2:0. Голами в составе «сине-бело-голубых» отметились бразильские легионеры Клаудиньо и Артур.

Следующий матч «Зенит» сыграет с китайским «Шанхай Шеньхуа».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кристоф Галтье
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