Кузьмичёв: «Спартак» не готов предложить контракт Джикии»

Экс-сотрудник московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался насчет будущего защитника Георгия Джикии в «народной команде».

«Абаскаль не видит Георгия в основе, «Спартак» не готов предложить ему контракт. Если переход не состоится, то он может появиться на поле и показать, что по отношению к нему поступают несправедливо», - приводит слова Кузьмичёва Metaratings.ru.

В текущем сезоне Джикия является резервистом «красно-белых». 30-летний россиянин принял участие в девяти матчах без голевых действий. Срок действующего трудового соглашения между Георгием и «народной командой» истекает грядущим летом.