Булыкин: «Если Джикия будет находиться в запасе - потеряет все свои качества»

Экс-форвард Дмитрий Булыкин считает, что защитник «Спартака» Георгий Джикия может стать свободным агентом уже этой зимой, не дожидаясь окончания контракта по итогам сезона. Ветеран уверен, что руководство клуба может его отпустить без компенсации.

- Если он будет находиться в запасе - потеряет все свои качества, поэтому, конечно, лучше найти какой-либо вариант сейчас, - заявил Булыкин «Газете.Ru».

Дмитрий Булыкин не исключает, что Джикия решит «досидеть» контракт на скамейке запасных, но в таком случае он просто потеряет полгода.

Напомним, что капитан «Спартака» потерял место в основе в начале текущего сезона.