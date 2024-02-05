Аршавин: «Ростову» кровь из носа Глушаков не нужен»

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин не исключает, что «Ростов» подпишет контракт с полузащитником Денисом Глушаковым, но уверен, что этот трансфер не особо важен для клуба.

- Все равно немного резкость пропала и в тех единоборствах, которые раньше он выигрывал, ему сложно. «Ростову» кровь из носа не нужен, - заявил Аршавина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 37-летний Глушаков находится на просмотре в «Ростове». Три дня назад он провел второй тайм в контрольном матче против «Аль-Шабаба», который ростовчане выиграли со счетом 3:1.

В прошлом году Глушаков поиграл в «Пари НН» и костромском «Спартаке», а также попробовал силы в пляжном футболе.