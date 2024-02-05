Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин: «Ростову» кровь из носа Глушаков не нужен»

05 Февраля 2024 • 23:14 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин не исключает, что «Ростов» подпишет контракт с полузащитником Денисом Глушаковым, но уверен, что этот трансфер не особо важен для клуба.

- Все равно немного резкость пропала и в тех единоборствах, которые раньше он выигрывал, ему сложно. «Ростову» кровь из носа не нужен, - заявил Аршавина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 37-летний Глушаков находится на просмотре в «Ростове». Три дня назад он провел второй тайм в контрольном матче против «Аль-Шабаба», который ростовчане выиграли со счетом 3:1.

В прошлом году Глушаков поиграл в «Пари НН» и костромском «Спартаке», а также попробовал силы в пляжном футболе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Ростов Денис Глушаков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Агент Холанна выбрал новый суперклуб для нападающего Винисиус отреагировал на новость о переходе Мбаппе в «Реал» Гвардиола отреагировал на новость о трансфере Холанна в «Реал» ​Салах может покинуть «Ливерпуль» – у звёздного форварда появился новый вариант Хави сорвал громкий трансфер «Барселоны» и «Баварии» Руни назвал любимого партнёра по атаке в «Манчестер Юнайтед» ​Уткин призывает Губерниева проигнорировать запрет «Матч ТВ» Президент «Реала» Перес анонсировал трансфер Мбаппе В «Ростове» дали ответ по Глушакову ​Президент «Барселоны» хочет купить топ-полузащитника – на прицеле три игрока
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер ​Моуринью может возглавить «Барселону»
Спортивные новости
Самолёт с Татьяной Тарасовой выкатился за пределы ВПП в Саранске Алексей Тищенко назвал фаворита боя Александр Усик - Тайсон Фьюри Канарейкин высказался о возможном влиянии руководства НХЛ на IIHF по допуску России на Олимпиаду «Автомобилист» в третий раз подряд обыграл ЦСКА в КХЛ Александрова уступила Остапенко в финале турнира в Линце Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
05 Февраля
23:43 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Если Джикия будет находиться в запасе - потеряет все свои качества»
23:14 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Ростову» кровь из носа Глушаков не нужен»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Если Джикия уйдет из-за Абаскаля, абсолютно точно — это большая потеря для клуба»
22:57 · Россия. Премьер-лига
Кордова стал игроком «Сочи»
22:45 · Россия. Премьер-лига
Безбородов в Турции самостоятельно готовится к весенней части сезона
22:39 · Россия. Премьер-лига
Хаджи назвал лучшую команду для Джикии
21:35 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Слова агента — это финал истории для Джикии в «Спартаке»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Джикия не давал основания для того, чтобы выпасть из спартаковской обоймы»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: «Промеса нельзя посадить на скамейку, это взорвёт спартаковские трибуны»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Гурцкая: 13 миллионов евро за Угальде — это грабёж
21:12 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «У Джикии в последнее время были не самые лучшие игры»
21:10 · Россия. Премьер-лига
​Семак озвучил приоритетную схему «Зенита»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Джикия отказал двум клубам РПЛ
21:01 · Россия. Премьер-лига
​Семак прокомментировал победу «Зенита»
20:47 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» нарушил обещание, данное Джикии
Все новости
Рекомендуем