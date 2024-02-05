Камоцци: «Если Джикия уйдет из-за Абаскаля, абсолютно точно — это большая потеря для клуба»

Франко Камоцци, ранее консультировавший экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о ситуации защитника «Спартака» Георгия Джикии, который не останется в команде на новый сезон, если на посту главного тренера и дальше будет находиться Гильермо Абаскаль.

- «Спартаку» нужны усиления, а не только новый тренер. Если Джикия уйдет из-за Абаскаля, абсолютно точно — это большая потеря для клуба», - так прокомментировал Sport24 состояние дел Камоцци.

Напомним, что 30-летний Джикия потерял место в основе в текущем сезоне и в конце сезона станет свободным агентом. На его счету девять выходов на поле (шесть поединков в РПЛ-23/34 и три - в Кубке).