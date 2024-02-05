Кордова стал игроком «Сочи»

В воскресенье генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко анонсировал подписание очередного новичка южан. И на следующий день клубная пресс-служба объявила о переходе форварда Серхио Кордовы.

Венесуэльскому футболисту по прозвищу Пантера 26 лет, первую часть сезона он провел в «Аланьяспоре», забив три гола в 21 поединке. Также в его активе две результативные передачи.

В составе сборной Венесуэлы до 20 лет Кордова становился серебряным призером чемпионата мира. Также он провел 17 поединков за национальную сборную.

Ранее сообщалось, что «Сочи» арендует данного футболиста до конца сезона с правом выкупа его контракта.