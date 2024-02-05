Безбородов в Турции самостоятельно готовится к весенней части сезона

Арбитр Владислав Безбородов в индивидуальном порядке готовится к возобновлению футбольного сезона. 51-летний рефери занимается в Турции перед общим сбором судей РПЛ.

- Он попросил дать ему возможность поработать на играх, и таким матчем стала встреча ЦСКА и «Факела», - так прокомментировал «Матч ТВ» ситуацию с Безбородовым председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Отметим, что несмотря на серьезный для футбольного рефери возраст, Безбородов остается в числе арбитров ФИФА на текущий год. Напомним, что чемпионат в Премьер-лиге возобновится 1 марта матчем между «Ростовом» и «Крыльями Советов».