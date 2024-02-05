Хаджи назвал лучшую команду для Джикии

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением насчёт будущего капитана столичной команды Георгия Джикии.

- Он здорово сдал в игре, по мнению тренера. Если тренер остается, то, скорее всего, места в составе Джикии не будет, - приводит слова Хаджи RusFootball.

Экс-сотрудник «Спартака» уверен, что в такой ситуации 30-летнему футболисту не стоит довольствоваться ролью запасного игрока, а лучше сменить команду. В таком случае идеальным вариантом мог бы стать трансфер в «Локомотив», уверен Хаджи.

Напомним, что в этом сезоне Джикия провел девять матчей, его контракт рассчитан до лета этого года.