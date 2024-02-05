Бушманов: «Слова агента — это финал истории для Джикии в «Спартаке»

Российский тренер Евгений Бушманов отреагировал на заявление агента защитника «Спартака» Георгия Джикии, который сообщил о вероятном уходе игрока из клуба.

По мнению Бушманова, своими словами агент подтвердил, что между сторонами присутствует конфликт.

«Мне кажется, агенту не стоило выносить все в публичную сферу, такие вещи нужно решать спокойно, без особой шумихи. Слова агента — это финал истории для Джикии в «Спартаке», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел шесть матчей в рамках Российской премьер-лиги, в которых не отметился голевыми действиями.