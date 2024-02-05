Борис Игнатьев: «Джикия не давал основания для того, чтобы выпасть из спартаковской обоймы»

Бывший наставник национальной сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о будущем защитника «Спартака» Георгия Джикии.

- Георгий — капитан команды и не давал основания для того, чтобы выпасть из спартаковской обоймы, - заявил Игнатьев Betonmobile.

Также экс-тренер отметил, что Джикия является игроком главной команды страны и обязан играть в коллективе «красно-белых». В противном случае у него не будет проблем с игровой практикой в другой клубе.

В этом сезоне 30-летний защитник провел всего шесть матчей в Премьер-лиге, а также трижды выходил на поле в кубковых поединках.