Гурцкая: «Промеса нельзя посадить на скамейку, это взорвёт спартаковские трибуны»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о конкуренции в атакующей линии «Спартака» после прихода Манфреда Угальде.

Ранее агент заявил, что Угальде в два раза уступает Александру Соболеву по всем показателям.

«Промеса нельзя посадить на скамейку, это взорвет спартаковские трибуны. Если будет выходить пара Квинси-Угальде, то мы на лавке получим самую недовольную и авторитетную пару российских игроков», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В текущей кампании 32-летний Промес принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь голевых передач.