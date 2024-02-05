Гурцкая: 13 миллионов евро за Угальде — это грабёж

Известный агент Тимур Гурцкая прокомментировал переход Манфреда Угальде в «Спартак».

«Это грабеж. Даже если его купили за 13 миллионов, то Бителло должен стоить 30 миллионов. Это несоизмеримого уровня игроки. 13 миллионов — это статус звезды. Угальде слабее Соболева в два раза», — заявил Гурцкая на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

По мнению эксперта, таким трансфером «Спартак» испортил настроение Соболеву, который значительно превосходит Угальде по функционалу нападающего.

В текущей кампании 26-летний Соболев провел 18 матчей с учетом всех турниров, в которых стал автором шести забитых мячей и шести ассистов.