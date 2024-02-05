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Бушманов: «У Джикии в последнее время были не самые лучшие игры»

05 Февраля 2024 • 21:12 Комментировать

Российский тренер Евгений Бушманов высказался о возможном уходе капитана и защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Ранее агент футболиста заявил, что Джикии вряд ли будет предложен новый контракт, если Гильермо Абаскаль останется главным тренером команды.

«Джикия был важным игроком для команды много лет. В последнее время ситуация немного поменялась. Но у Джикии в последнее время были не самые лучшие игры. Так бывает в футболе», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

В этом сезоне 30-летний Джикия появился на поле в девяти матчах во всех турнирах и получил две желтые карточки.

Действующий трудовой договор защитника со «Спартаком» истекает в конце мая этого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов Георгий Джикия ещё теги
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