​Семак озвучил приоритетную схему «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, будет ли схема с четырьмя защитниками базовой.

По словам Семака, «Зенит» должен быть тактически гибким и отталкиваться от готовности своих футболистов.

«На сегодняшний день 4-3-3 – приоритетная для нас схема ввиду подбора игроков и их качеств. При этом у нас есть достаточное количество качественных защитников – прежде всего хорошая конкуренция в центральной зоне. Возможно, мы будем использовать игру с тремя защитниками», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Напомним, что в понедельник «Зенит» обыграл «Аль-Духаиль» со счётом 2:0, это был матч Кубка равноправия. Следующую игру на этом турнире питерцы проведут 8 февраля – против «Шанхай Шеньхуа».

Добавим, что в турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» сейчас занимает второе место.