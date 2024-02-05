Джикия отказал двум клубам РПЛ

Вадим Шпинёв, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, поделился информацией о предложениях со стороны других клубов.

«Были саудовские клубы, турецкие. Был вариант с «Локомотивом», но в клубе понимали, что финансовые запросы не смогут удовлетворить. Был вариант с «Ростовом» — аренда на полгода», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

Агент отметил, что Джикия принял решение не уходить из родного клуба до окончания контракта.

Напомним, действующее трудовое соглашение защитника со «Спартаком» рассчитано до конца нынешнего сезона.

После 18 туров «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.