​Семак прокомментировал победу «Зенита»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы над «Аль-Духаилем» в матче Кубка равноправия. Как известно, «сине-бело-голубые» выиграли со счётом 2:0 благодаря голам Клаудиньо и Артура.

«Хорошая игра, достаточно интенсивная. Первый тайм был достаточно сложный, во втором у нас было больше моментов. Прекрасный турнир, хороший спарринг. Будем готовиться к следующему матчу», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

Следующий матч Кубка равноправия «Зенит» проведёт в четверг, 8 февраля. Команда Сергея Семака будет играть против «Шанхай Шеньхуа». Эту команду тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.