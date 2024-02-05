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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» нарушил обещание, данное Джикии

05 Февраля 2024 • 20:47 Комментировать

Агент Вадим Шпинёв высказался о ситуации капитана «Спартака» Георгия Джикии. Действующий контракт 30-летнего футболиста рассчитан до конца текущего сезона.

По словам Шпинёва, в конце прошлого года руководители «Спартака» сообщили Джикии, что в январе игрок получит новый контракт. Теперь ситуация изменилась. Агент отметил, что по итогам новой встречи стало понятно, что предложения о новом трудовом договоре Джикия не получит. На этой встрече присутствовали генеральный директор «Спартака» Олег Малышев и спортивный директор клуба Томаш Амарал.

«С одной стороны, я готов принять извинения и доводы руководства «Спартака» за то, что они не выполнили обещания. С другой – мне тяжело это сделать, потому что Георгий – это личность, лидер. Он имеет влияние на команду, на российский костяк», - цитирует Шпинёва «Чемпионат».  

На текущий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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