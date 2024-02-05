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Бушманов назвал российских тренеров, которые могут добиться успеха в «Спартаке»

05 Февраля 2024 • 20:46 Комментировать (1)

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о том, кто из российских тренеров мог бы возглавить столичную команду.

«Если выбирать из российских тренеров, то Карпина, Черчесова или Осинькина можно было бы рассмотреть на пост главного тренера «Спартака». У них есть опыт», — приводит слова Бушманова портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, качества, которые есть у этих тренеров, позволили бы им успешно работать в «Спартаке».

На данный момент наставником «Спартака» является испанский специалист Гильермо Абаскаль. Контракт 34-летнего тренера с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года.

По итогам 18 туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Спартак Москва Крылья Советов Ростов Валерий Карпин Станислав Черчесов Евгений Бушманов Игорь Осинькин ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
05 Февраля 2024 в 21:00
ай тока не карпуху.. лысава или пузана - этих давай.. атработають у лючшем виде.. ржавый не дасц саврать.. А-ха-ха-за! )))
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