Агент: Джикия не будет плести никакие интриги

Вадим Шпинёв, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, высказался о будущем своего клиента в клубе.

«По мнению главного тренера, Георгий сейчас не выдерживает конкуренцию на первый и второй выбор в центр защиты – а дальше он может побороться. Но Джикия решил для себя, что остается в «Спартаке», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

Агент отметил, что Джикия будет полностью помогать команде и не собирается плести никакие интриги.

В текущем сезоне 30-летний защитник принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями. Действующий контракт Джикии истекает предстоящим летом.