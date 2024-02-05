​«Спартак» предлагал Джикии аренду с сохранением зарплаты

В первой части сезона защитник Георгий Джикия потерял твёрдое место в основном составе «Спартака». По словам агента футболиста Вадима Шпинёва, во время недавней встречи с руководителями московского клуба Джикии был предложен вариант с уходом в аренду.

«Посыл руководства был таким, что они премного благодарны Джикии и понимают его значимость. В связи с этим они были готовы рассмотреть все возможные варианты. Было предложение даже отдать Джикию в аренду до конца сезона с полным сохранением зарплаты», - цитирует Шпинёва «Чемпионат».

Георгию Джикии 30 лет, его действующий контракт рассчитан до завершения нынешнего сезона. «Спартак» после восемнадцати сыгранных туров Премьер-лиги располагается на пятой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт 2 марта - против «Зенита».